Wandelvrienden voor de 16de keer naar Banneux

Rond de klok van 7 uur vertrok de 11-koppige groep vanuit de Pietjesstraat richting Banneux. Gerd volgde de groep met een volgwagen. Vanaf het eerste moment was de zon op de afspraak, samen met goede wandeltemperaturen. In de afgelopen 16 jaar zijn er wandelaars die afgehaakt hebben maar er komen ook nieuwe wandelaars bij. Daarom kan deze de tocht zeker nog een aantal jaren kan blijven doorgaan.

De wandeling door velden, bossen, grachten en weide viel dit jaar ook samen met de Banneuxwandeling van Jan Peumans. "Daarom kwamen we een aantal bekende gezichten tegen en was de groep af en toe wat groter, wat het plezier alleen maal vergrootte", klinkt het bij de groep. "Rond kwart na drie was iedereen aangekomen en na de groepsfoto ging het met de wagen richting een terras in Riemst. Hier werden verdere plannen gesmeed om een viertal maal per jaar samen te komen voor een wandeling naar verschillende plaatsen."