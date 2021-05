Leerlingen SBS Koersel spelen ‘schijt je rijk’

Het voetbalveld achter de school werd verdeeld in drie kleuren van elk duizend vakjes. Elke deelnemer kreeg hetzelfde nummer voor alle drie kleuren. Vervolgens werd Frieda de koe losgelaten op het veld en na een gewenningsperiode van 10 minuten werd het startschot gegeven. De koe had niet veel moeite om haar ding te doen: na vijf minuten had de koe haar vlaaitje al gelegd. Alles werd vakkundig uitgemeten en de winnaars werden in de loop van de dag gecontacteerd.

De kinderen van SBS Koersel konden daarna nog kennis maken met Frieda. De leerlingen waren dolgelukkig en streelden Frieda met veel liefde. Boer Swa en boer Tjeuke waren aanwezig om alles in goede banen te leiden en ze zagen dat het goed was. De opbrengst ging natuurlijk naar de school voor allerhande activiteiten. Op naar een volgende editie in 2022.