Zorghuis Limburg vzw op de Beringse markten

De vrijwilligers van het Zorghuis zorgden voor een mooie stand. Daar gaven ze wat meer informatie over hun werking en konden de vele marktbezoekers terecht voor een gezellige babbel of om wafels, koekjes of een bloemetje te kopen om zo het Zorghuis te steunen. Dat leidde tot hartverwarmende gesprekken tussen de enthousiaste vrijwilligers en de marktbezoekers die konden kennismaken met het prachtige initiatief ten bate van de meest kwetsbare mensen. Vlakbij de Vallei van de Zwarte Beek kunnen zij tot rust komen en even hun zorgen vergeten.

Opvallend was ook de interesse van een aantal marktbezoekers die aangaven eventueel geïnteresseerd te zijn om hun bijdrage te leveren als toekomstige vrijwilliger in het Zorghuis. “Het blijft een uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden om onze gasten te omringen of op een ander wijze de organisatie te helpen”, klinkt het.

Alle info: www.zorghuislimburg.be of 011/76 71 01.