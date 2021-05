Zoon van Madonna flaneert in zijden jurk

David Banda, de vijftienjarige adoptiezoon van Madonna, was afgelopen zondag op haar Instagram-pagina te zien in een filmpje. Daarin flaneert de jongeman zelfzeker in een crèmekleurige jurk.

De vijftienjarige David droeg voor de minimodeshow een crèmekleurige zijden jurk met zwarte letters erop van Mae Couture. Hij defileerde thuis op de tonen van de hit The power van Snap en werd bejubeld door zijn mama Madonna. “Zelfvertrouwen is alles”, schreef de 62-jarige popster bij de video.

In het filmpje zaten ook nog enkele foto’s verwerkt van de tiener waarop hij een eyecatcher droeg in de vorm van een rechthoekige, zwarte zonnebril. Zijn look leverde veel positieve reacties op en zelfs een vergelijking met supermodel Naomi Campbell. “Ik hou van hem, pas maar op Naomi”, schreef de Amerikaanse actrice Kelly Ripa.

Madonna adopteerde David in 2006 in Malawi en zei eerder dat ze een heel goede band met hem heeft. “Hij heeft focus en is vastberaden”, klonk het in 2019 in de Britse Vogue. “Ik ben er vrij zeker van dat hij het van mij heeft gekregen. Hij is degene met wie ik het meest gemeen heb. Ik heb het gevoel dat hij me begrijpt. Hij heeft tot nu toe meer van mijn DNA dan al mijn kinderen.”