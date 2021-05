Leerlingen BS De Eik getrakteerd op Kidsfestival

Op donderdag 27 mei was het de beurt aan de lagere school en op vrijdag 28 mei konden de kleuters even helemaal losgaan. In hun eigen klasbubbel konden de kinderen verschillende spelletjes spelen. Zo ontdekten ze oude volksspelen en ontwierpen ze creatieve buttons. Er waren ook heel wat springkastelen. Sommige met een uitdagend parcours binnenin, andere met een grote glijbaan op het einde. Het festival werd afgesloten met een show waarbij de leerlingen in hun eigen bubbel de armen en benen nog eens helemaal konden losschudden op de leukste liedjes. Moe, maar erg voldaan gingen de kinderen weer naar huis.