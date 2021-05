De kapitein staat opnieuw op het schip. Anderhalf jaar na zijn laatste wedstrijd voor de Rode Duivels is Eden Hazard terug bij de nationale ploeg. Voor de eerste training in het oefencetrum in Tubeke praatte Eden Hazard met de pers. Daarin probeerde hij optimistisch te zijn. “Ik probeer klaar te zijn voor de eerste match in Rusland”, zei hij.