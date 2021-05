Vaccinatie in Panishof stilaan op volle toeren

Het vaccinatiecentrum Panishof zit nu nog in de tweede fase van de vaccinatiestrategie. Alle 65-plussers zijn intussen aan de beurt geweest. Deze week krijgen vooral risicopatiënten en zwangere vrouwen hun prik. In de week van 7 juni start fase 3 en wordt de brede (volwassen) bevolking gevaccineerd. Vanaf 8 juni verschijnen de inwoners met geboortejaar 1957.

“We beginnen dus in eerste instantie met de 60-plussers en prikken volop in afbouwende lijn via de leeftijd”, aldus burgemeester Kristof Pirard van Heers. “Sommige uitnodigingen zijn nog onderweg en zullen binnenkort in de brievenbus zitten. Alleen al in de week van 7 juni zal er 7 dagen op 7 geprikt worden, waarvan zes dagen 12 uren en één dag 8 uren. We zaten een weekje achter op schema doordat er meer risicopatiënten waren, maar die halen we snel weer in. De medische ploegen en vrijwilligers in Borgloon doen schitterend werk om iedereen zo snel mogelijk te prikken.” Meer dan de helft (51,45%) van de volwassenen in Heers heeft ondertussen een eerste prik gekregen.