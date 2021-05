VC Jekervallei Sluizen sluit het voetbalseizoen feestelijk af

De jeugdtrainers van VC Jekervallei Sluizen hebben sinds januari volledig gratis de wekelijkse trainingen van de jeugd gegeven. Een initiatief dat jeugdcoördinator Kevin Thijs zelf heeft voorgesteld, vermits er door toedoen van Covid-19 geen inkomsten waren. Na de huldiging van de trainers en de partners van dit project was er nog een korte training en kon de pret echt beginnen. Tongerent zorgde voor een springkasteel en het IJsveldje schonk voor alle aanwezigen lekkere ijsjes.

Volgens Voorzitter Peter Nelissen was dit alles alleen mogelijk door de zovele mensen die dit project steunden, met op kop Anne-Marie Stas van restaurant Stas Dejong, de stuwende kracht van dit project. Zij kreeg navolging van Krijn Henrotte/Vandebos, Filip Schoefs/Constreno, Yves Knapen/Au Phare, Jos Ghaye/ Centerfruit en gemeenteraadsleden Carly Vanschoonwinkel en Indra Servaes die maandelijks een bedrag van hun commissie schenken om dit project te steunen.

In de namiddag was dan weer een grote meneer uit het Tongerse voetbal te gast: Steve Hoste. Hij kwam zijn ervaring doorgeven aan het gloednieuwe U15-team. "Na een lange tijd van inactiviteit heb ik ervan genoten om zelf nog eens op het heilige gras te staan", klonk het bij Steve. "Het helpt natuurlijk ook dat je training kan geven aan een leergierige groep op een geweldig voetbalveld. In deze groep jonge voetballers zit muziek. Dit was een vriendendienst voor de voorzitter en zal nog wel eens herhaald worden in toekomst."