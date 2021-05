Pinksteren in openlucht

De regels versoepelen geleidelijk, maar het vroegere ‘normaal’ is nog niet in zicht. In de kerken mogen er vijftien mensen aanwezig zijn bij een misviering, maar in openlucht wordt dat aantal opgetrokken tot vijftig. Daarom werd er voor Pinksteren een openluchtviering georganiseerd.

De regels voor de misvieringen zijn streng. Als je in de parochie Sint-Jan in Boxbergheide naar de mis wil gaan, moet je je vooraf aanmelden en ‘vol is vol’ Omdat het toegelaten aantal van 15 telkens snel bereikt werd, besliste de parochie om het voor de pinksterviering anders aan te pakken.

Onder het afdak van de basisschool werd alles in gereedheid gebracht voor de viering. Omdat die dit keer in openlucht plaatsvond, mochten er vijftig mensen aanwezig zijn. Ook die plaatsen waren snel volzet. Het regende de hele week, maar op pinksterdag klaarde de hemel op en kon pastoor Tjeu Neyens onder een stralende zon voorgaan nadat het vuur ontstoken was.

Het werd een heel aangename viering met een grote betrokkenheid van de aanwezigen. Het viel zo goed mee dat er onmiddellijk afgesproken werd om ook de volgende zondagen de viering in openlucht te houden en dit zolang de strikte maatregelen gelden.