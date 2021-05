Calluna schenkt rolstoelwagen aan Ter Heide dankzij pastadag

De vriendengroep van mountainbikeclub Calluna heeft zich een gigantisch doel gesteld. Ze willen het volledige elektrische rolstoelfietspark van MPI Ter Heide vernieuwen. Het gaat om dertig rolstoelen in totaal en elke elektrische rolstoel kost om en bij de 8.000 euro. Het is dus een meerjarenplan. Zo’n elektrische fiets heeft aan de voorkant een platform waarop een rolstoel kan geplaatst worden. Zo kunnen de vrijwilligers met de gasten van Ter Heide fietstochten maken. Om dat te bekostigen, organiseerde Calluna de voorbije jaren al tal van acties: een sponsortocht per mountainbike van Lissabon naar Compostella, de Cambatoer, de mossel- en spaghettidagen. In totaal kon men op die manier intussen al een achttal nieuwe rolstoelfietsen aanschaffen, met dank overigens aan G-Sport Vlaanderen en aan Rotary.

Corona maakte het allemaal niet makkelijker en daarom werd de jaarlijkse eetdag dit jaar omgevormd tot een afhaalpastadag. Een deal met Two Cooks zorgde ervoor dat die afhaalpasta’s coronaproof bereid werden. Niet minder dan 650 porties gingen er van de hand. Het was dan ook een intense bedrijvigheid aan de poort ven Ter Heide waar de ‘klanten’ hun porties op het afgesproken tijdstip kwamen afhalen. De pasta was lekker, het bijhorende wijntje smaakte heerlijk en het belangrijkste voor de vrienden van Calluna: er kan weer een elektrische rolstoelfiets aangeschaft worden