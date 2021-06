Einde transferperiode: weinig verschuivingen bij Limburgse basketbalclubs

In de lagere reeksen eindigde maandag de mutatieperiode voor niet-professionele spelers. Zoals verwacht zijn er bijna geen verschuivingen bij de Limburgse ploegen. De clubs die toch een versterking binnen haalden, vonden die vooral buiten de provincie. Athenas Lummen uit Top Divisie vrouwen zag enkele sterkhouders afhaken die worden vervangen door jeugdspeelsters. In eerste provinciale blijven er nog maar 11 ploegen over. Tongeren B promoveert naar tweede landelijke en Maasmechelen trok zijn A-ploeg terug uit eerste provinciale en gaat verder met de B-ploeg in tweede provinciale. Er is geen enkele ploeg uit tweede provinciale die wil stijgen naar eerste.