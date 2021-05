Dramatische week: vader Like Mike en Dimitri Vegas overleden, kindje Like Mike doodgeboren

Op nauwelijks een week tijd kregen broers Like Mike en Dimitri Vegas twee zware klappen te verwerken. — © Joris Herregods

Op nauwelijks één week tijd heeft de familie van dj-duo Like Mike en Dimitri Vegas twee bijzonder zware klappen gekregen.

Like Mike en zijn vriendin Gemma Rosereyn - een Braziliaans fotomodel - verloren hun kindje op 25 weken. De geboorte van het meisje was voorzien begin augustus.

Vrijwel meteen nadien overleed Takis Thivaios (66), de vader van Dimitri Vegas en Like Mike. Die kreeg vorige week woensdag een beroerte. Takis werd vandaag (maandag) in intieme kring begraven. Het nieuws werd ons bevestigd in de entourage van de dj’s en van Tomorrowland. Dimitri Vegas en Anouk Matton verwachten hun eerste kindje, een jongetje, begin juli.

