Jill Peeters stopte in 2019 als weervrouw bij VTM. Momenteel maakt ze een reeks op Canvas over het klimaat en biodiversiteit. “Ik wil met de reeks een positief verhaal vertellen, want dat is er ook te vertellen”, zegt ze in onze videorubriek ‘kopt binnen’. Daarnaast is plant based food eten de toekomst. “Dat gaat een heel grote impact hebben”, volgens Peeters.