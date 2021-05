Mooi weer, vlinders in de buik: krijgen we nu ook meer zin in seks?

De zon heeft lang op zich laten wachten, maar sinds zaterdag is ze volop van de partij. En dat doet iets met ons, maar klopt het ook dat we meer goesting krijgen om te vrijen in zonnige weersomstandigheden? Klinisch seksuoloog Wim Slabbinck legt het uit.

De expert is duidelijk: “Absoluut! De zon maakt ons vrijer”, zegt hij. Ook blijer, zo blijkt. “Zonlicht vermeerdert de productie van serotonine, een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt in het reguleren van ons gemoed. Die helpt om ons goed in ons vel te laten voelen. Wie zich goed voelt, zal de manier waarop hij of zij omgaat met anderen veranderen, waardoor er meer aantrekking kan zijn en de kans op seksueel contact verhoogt.” Belangrijk detail: die extra energie die we krijgen van de zon, kan er ook toe leiden dat we meer contact maken … met onszelf.

De lentekriebels, zoals ze in de volksmond zeggen, hebben dit jaar een beetje vertraging. “Je ziet doorgaans dat er in april en mei meer seksuele relaties en koppels ontstaan. Door de lockdown is dat fenomeen een beetje uitgesteld, maar ik denk dat de schade zal worden ingehaald.” Volgens Slabbinck is het wel moeilijk in te schatten of de kriebels door de coronacrisis opvallend meer zullen opspelen dan anders. “Sommigen zullen zich mogelijk meer bevrijd voelen dan anders dankzij de versoepelingen. Een andere groep kan net veel angst ervaren en nog een beetje op de rem gaan staan wat betreft participatie in de maatschappij. Het hangt voornamelijk af van de persoonlijkheid.”

“Bij bestaande koppels met een goede seksuele relatie is het trouwens goed mogelijk dat het mooie weer tot extra vrijpartijen leidt”, voegt de expert toe. “Aan de andere kans zal het mooie weer hét verschil niet betekenen voor koppels waarbij de seksualiteit wat vast zit, maar het kan wel iets in gang zetten. In de praktijk merken we dat het aantal aanmeldingen begint te dalen – de eerste keer sinds de crisis. Dat op zich is goed nieuws. De zon is een goede therapeut. Die doet werk dat wij niet altijd kunnen verrichten.”