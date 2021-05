Vanaf 9 juni eindelijk weer naar de cinema: Kinepolis start ticketverkoop

In het aanbod zitten onder meer Oscar-winnaar “Nomadland”, de kinderfilm “K3: Dans van De Farao” en de Disney-speelfilm “Cruella”. Vanaf 16 juni komt daar onder andere nog de avant-première van de horrorblockbuster “‘A Quiet Place II” bij.

Kinepolis mag de zalen nog niet helemaal vullen. Er worden telkens twee plaatsen links en rechts van de “bubbels” vrijgehouden, en ook de plaatsen voor en achter zullen vrij blijven. Afhankelijk van de omvang van de groepjes bezoekers, denkt het bedrijf 30 à 35 procent van de zaalcapaciteit te kunnen benutten.

“We hopen en verwachten dat er steeds meer mogelijk zal worden”, zegt woordvoerster Anneleen Van Troos. Mondmaskers zullen verplicht zijn, maar wellicht mogen ze wel af om te eten of drinken. Daarover moet een ministerieel besluit nog duidelijkheid scheppen.

Omdat met een beperkte capaciteit gestart wordt, zal Kinepolis voor een deel van het personeel nog tijdelijke werkloosheid blijven inroepen. “We zullen zowel in onze hoofdkantoren als in de bioscopen geleidelijk opschalen, in functie van de aantrekkende bezoekerscijfers”, legt de woordvoerster uit.

Een filmavond zal iets meer kosten dan voor de onderbreking, maar volgens Van Troos heeft die prijsverhoging niets te maken met de Covid-context. “We herzien jaarlijks onze prijzen”, zegt ze. In de meeste Kinepolis-filialen kost een standaardticket nu 11,95 euro, tegen 11,65 euro vorig jaar. Ook verschillende andere tarieven zijn verhoogd.