Limburgers willen massaal op vakantie in het buitenland maar aarzelen om reis te boeken

Er is veel interesse om deze zomer op vakantie te gaan, maar een reis boeken durven de Limburgers nog niet te doen. Dat merken toch de zelfstandige reisbureau’s in onze provincie. De twijfel is momenteel nog groter dan de goesting om op reis te gaan. Veel mensen weten nog niet wanneer ze hun eerste of tweede coronaprik krijgen en houden daarom de boot nog even af. De reiskantoren kijken machteloos toe. Ze verwachten deze zomer vooral last minute-boekingen