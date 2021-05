Onbeperkt kussen en knuffelen: willen we dat wel?

Onbeperkt kussen en knuffelen, het kan zomaar binnen tien dagen, maar we gaan het niet doen, we willen het niet. Dat zeggen de mensen in de straat. De Limburgers zijn blij dat de horeca terug helemaal heropent en dat ze met een grote groep mogen barbecueën in de tuin. Maar het zal daarom niet een 9 juni worden waarbij dan ook maar alle voorzichtigheid overboord gegooid wordt. Een aantal veiligheidsmaatregelen zit erin gebakken. We gaan dus niet onbeperkt kussen en knuffelen.