Voor de Rode Duivels was het maandag verzamelen geblazen in Tubeke. Daar haspelen ze dezelfde dag hun eerste training af in de aanloop naar het EK. De ene na de andere blitse bolide passeerde. Zoals de Lamborghini van Toby Alderweireld en de soort ‘Batsmobiel’ van Michy ‘Batsman’ Batshuayi.