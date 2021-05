ROLAND GARROS. Titelverdedigster Swiatek gaat door naar tweede ronde, Bertens sneuvelt meteen

De Poolse Iga Swiatek (WTA 9), de titelverdedigster en het achtste reekshoofd in het enkelspel bij de vrouwen, heeft zich op maandag niet laten verrassen door de Sloveense Kaja Juvan (WTA 101) in de eerste ronde van Roland Garros.

De 20-jarige Swiatek won, nota bene op haar verjaardag, met 6-0 en 7-5, in een partij die net geen anderhalf uur duurde. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 47) of de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 60).

Swiatek toonde in aanloop naar Roland Garros al aan dat ze ook deze editie een van de kanshebbers is om met toernooiwinst aan de haal te gaan. Twee weken geleden stak ze de eindzege in het Italiaanse Rome op zak door in de finale de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 10) te vernederen met 6-0 en 6-0.

Verder op maandag werd de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 17), in 2016 nog halve finaliste op het Parijse gravel, in de eerste ronde meteen gewipt door Polona Hercog (WTA 73). De Sloveense haalde het met 6-1, 3-6 en 6-4.