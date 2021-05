Het blijft een grote vraag: naar wie gaat het fortuin van de in april overleden prins Philip? Het Britse koningshuis wil dat na zijn overlijden graag privé houden, maar politici eisen transparantie. Hoewel daarover nog geen beslissing is gevallen, verklappen bronnen aan The Sun wie er verrassend genoeg ook een graantje meepikken. En wat betekende het gekrakeel van prins Harry voor zijn erfdeel?