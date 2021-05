Blind gooien, geen probleem: Dimitri Van den Bergh verpulvert record ‘Blind Darts’

Dimitri Van den Bergh kon zich net niet plaatsen voor de halve finales van de Premier League darts, maar kon zijn week toch met een hoogtepuntje afsluiten. ‘Dancing Dimi’ pakte namelijk het record in een spelletje genaamd ‘Blind Darts’. Daarbij is het dartsbord afgedekt en kon onze landgenoot dus niet zien welke scores hij gooide. Van den Bergh gooide echter een knappe 380 punten in drie beurten. Liefst 95 punten meer dan Michael van Gerwen.