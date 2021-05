Oudsbergen

In een weide in de Bunkerstraat in Meeuwen is maandagochtend een doodgebeten melkkoe gevonden. De dader: voor bijna 100% zekerheid een wolf. Bij de boeren is de ongerustheid groot. Zij vrezen dat de wolven zich meer gaan richten op de grote - vooralsnog - onbeschermde boerderijdieren.