In de Kerkstraat in Zolder is zondagnamiddag een ongeval gebeurd met vier fietsers en een motor. Een auto was gestopt om de fietsers te laten oversteken. Een motor die de auto voorbijstak, botste nog tegen een fietser. Bij de aanrijding vielen drie gewonden: de 15-jarige fietser uit Zolder, de 63-jarige motorrijder uit Laakdal en zijn 64-jarige vrouw die achterop zat. maw