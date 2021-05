Schelpen verzamelen op het strand is iets wat elke strandganger wel ooit gedaan heeft. Maar deze nieuwsgierige toerist leerde dat je best toch even uitkijkt vooraleer je een schelp meeneemt. Zulke mooie schelpen zijn vaak de woonst van een diertje dat liever met rust wordt gelaten. De schelp heeft dan ook een hoogst origineel verdedigingsmechanisme.