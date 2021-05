Ex-topcrimineel Peter. “Ik had geen zin meer in dat oude leven. Den Helder was voor mij de ideale plek om opnieuw te beginnen. Ver weg van alles.” — © Peter van Aalst

Of de hij wel eens iemand heeft vermoord? Een stilte volgt, een minzaam glimlachje doet zijn mondhoeken licht omhoog krullen. ”Niet alles verjaart, weet je’’, vertelt Peter (64) die tegenwoordig in Den Helder woont. De geboren Limburger doet in een interview een boekje open over zijn criminele verleden.