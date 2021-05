BS Atheneeke volgt een dagje buiten les

De leerlingen startten de dag met een ochtendwandeling, want ‘one mile a day, keeps the doctor away’. “Per klasbubbel trokken we op pad om even te genieten van de frisse lucht en de omgeving”, klinkt het op de school. “Daarna werden er verschillende reken-, taal- en W.O.-lessen buiten gegeven. Tijdens de namiddag mocht iedereen genieten van het buitenterras ‘Café Athenee(ke)’ met een ijsje van ijssalon Mario of een gezonde smoothie van Sappig. Dit alles viel in de smaak bij zowel de leerlingen als natuurlijk de leerkrachten.”