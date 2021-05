Basisschool Atheneeke kleurt paars

Op de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie vragen LGBTQIA+-organisaties aandacht voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De campagne ‘PAARS’ is in 2010 ontstaan in de VS, nadat enkele LGBTQIA+-jongeren door het pestgedrag van medeleerlingen uit het leven waren gestapt. Een leerling riep toen op om paars te dragen als teken van solidariteit met de LGBTQIA+-jongeren. Twee jaar later kwam deze campagne naar Vlaanderen. Ze wordt gedragen door LGBTQIA+-jongerenorganisaties en onderwijsinstellingen. Ook de leerkrachten van GO! BS Atheneeke in Tongeren haalden al hun paarse kleren uit de kast. “We willen de actie 'PAARS' steunen en solidariteit betuigen ten aanzien van LGBTQIA+-jongeren en het LGBTQIA+-thema bespreekbaar maken in de klassen”, aldus Kim Reumers van BS Atheneeke.