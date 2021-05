Vooral buitenlandse bestuurders geflitst bij snelheidscontroles in Hechtel

Hechtel-Eksel

Op de Peerderbaan in Hechtel zijn zondag twee snelheidsovertreders beboet. Het ging om buitenlanders. Een bestuurder kreeg een boete voor onterecht gebruik van grote lichten. Op de Hasseltsebaan (N74) zijn bij controles zeven buitenlandse bestuurders geflitst die te snel reden. Een bestuurder moest het rijbewijs inleveren voor overdreven snelheid. Een bestuurder had te veel gedronken. Tijdens de controles troffen de agenten van de zone Kempenland ook twee flessen lachgas aan. Die werden in beslag genomen. maw