Steun voor Plan PRBeter

De goedkeuring van het GRUP Zandkluster Kaulille tijdens de jongste gemeenteraad zindert nog na. De plaatselijke actiegroep Plan PRBeter, gesteund door Groen, PVDA en Natuurpunt Bocholt, laten verstaan dat in dit dossier het laatste woord nog niet is gezegd.

Burgemeester Stijn Van Baelen stelde donderdagavond tijdens de gemeenteraad dat de bijgestelde plannen, het consenssusmodel met de Milieukoepel en Natuurpunt, de goedkeuring van de verzamelde groene beweging zouden wegdragen, inclusief de plaatselijke afdeling Natuurpunt Bocholt. Die bewering wordt door Natuurpunt Bocholt ten stelligste tegen gesproken. Volgens Plan PRBeter is het Kauliller bos minstens zoveel waard als een bos in Genk, Hasselt of Houthalen.

Dat de natuur- en milieuprofessionals kiezen voor een consensusmodel en meer dan twintig jaar zandvrachtwagens over lokale overbelaste wegen laten rijden als geen probleem zien, kan er bij Jos Gorssen van PRBeter niet in. Nu de versoepelingen er aan komen wil Plan PRBeter doorgaan met haar actie ’s en aan een beter plan voor de Poeier (PRB) werken. Jos Gorssen, natuur- en vogelliefhebber, laat op de PRBeter facebookpagina verstaan dat hij als trotse eigenaar van bos en nog meer bestaand bos wil verwerven in Kaulille.

PVDA en Groen Limburg steunen de Plan PRBeter actie. “Spijts 4.170 bezwaarschriften en de acties van milieuorganisaties werd het GRUP goedgekeurd. Wij gaan door met actie voeren om de overige 120 hectare bos en natuur te redden”, zegt Luc Ectors, huisarts en voorzitter van PVDA Noord-Limburg. RDr