Meerdere boetes bij controles in Leopoldsburg

Politie Kempenland heeft zondag controles gehouden op de Beringsesteenweg en Binnenveld in Leopoldsburg. Een buitenlandse bestuurder is beboet voor rijden met gsm in de hand. Een bestuurder kreeg een boete voor rijden zonder gordel, een ander voor rijden zonder keuring en nog een andere bestuurder had geen rijbewijs. Een van de gecontroleerden reed te snel. Voor een auto zonder verzekering, zonder inschrijving en zonder keuring werd een pv opgesteld. maw