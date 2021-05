Hij praat alweer over winnen. Natuurlijk doet een sprinter als Fabio Jakobsen dat, al is hij ervan doordrongen dat zijn weg naar de streep bezaaid is met loodzware hordes. Zeker in een klimmerskoers als het Critérium du Dauphiné wordt dat een heidens karwei. Daar rijdt het merendeel van het peloton rond als straaljagers, om dadelijk top te zijn in de Tour de France.