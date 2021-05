Twee jaar al leeft de familie van Théo Hayez met de vraag wat er met hem gebeurd is, sinds de Brusselaar op 31 mei 2019 als achttienjarige verdween aan de Australische kust, in Byron Bay. Vandaag wordt in dat hippe stadje een wake gehouden voor de jonge Belg, terwijl zijn ouders in België blijven hopen op een doorbraak.