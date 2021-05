Tsitsipas neemt eerste horde, Zverev moet meteen vol aan de bak op Roland Garros

Tsitsipas legde de Fransman Jeremy Chardy (ATP 58) in drie sets over de knie: 7-6 (8/6), 6-3 en 6-1. De partij nam 2 uur en 6 minuten in beslag. De Griek kijkt in de volgende ronde de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 63) of de Spanjaard Pedro Martinez (ATP 102) in de ogen.

Zverev speelde tegen zijn landgenoot Oscar Otte (ATP 152) met vuur, en kwam twee sets achter. De recente winnaar van het toernooi in Madrid rechtte alsnog de rug en haalde het uiteindelijk in vijf sets: 3-6, 3-6, 6-2, 6-2 en 6-0. De partij duurde 2 uur en 52 minuten. In de volgende ronde wacht de Rus Roman Safiullin (ATP 181).