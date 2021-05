Het aftellen kan nu écht beginnen. Nadat gisteren de voltallige technische staf al is aangekomen in Tubeke, arriveren vanmiddag ook de Rode Duivels aan het Proximus Basecamp*. Tot wanneer blijven Lukaku en co. nu precies in België? En is er nu echt geen bezoek welkom in het hotel? Zes dingen die u moet weten over onze nationale bubbel.