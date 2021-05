De nieuwe trainer van Antwerp is een oude bekende. Brian Priske (44), ex-rechtsback van KRC Genk en Club Brugge, komt over van Midtjylland, waarmee hij afgelopen seizoen uitkwam in de Champions League. De Deen tekende voor twee seizoenen en volgt Frank Vercauteren op, die met zijn gezin terugkeert naar Rusland.