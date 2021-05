In de nacht van zaterdag op zondag verzamelde vanaf middernacht een reeks voertuigen van de federale politie op het kruispunt van de Stalkerweg en de Gijzenveldstraat in Stalken (Zutendaal), aan de andere kant van het Nationaal Park. — © Tom Palmaers

LANKLAAR/ZUTENDAAL

Zaterdag en zondag is er op nog eens drie locaties in Limburg gezocht naar de voortvluchtige Jürgen Conings. Dat was het geval in bosrijke gebieden in Lanklaar en Zutendaal. De voortvluchtige beroepsmilitair blijft nog steeds spoorloos. In deze zaak zijn intussen ook meer mensen onder bescherming geplaatst.