Tijdens de GP van Oostenrijk zullen er maar liefst 39 000 fans in de tribunes zitten, dit terwijl er in Oostenrijk op buitenevenementen normaal gesproken maximaal 3 000 personen aanwezig mogen zijn. Dr. Helmut Marko legt in een gesprek met ‘Formel1.de“ uit hoe een slimme truc er voor zorgt dat er in Oostenrijk toch veel meer fans aanwezig zullen zijn.