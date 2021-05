Nantes zal ook volgend seizoen in de Ligue 1 uitkomen. In de terugmatch van de barrage om promotie en degradatie verloor de ploeg van Anthony Limbombe en Renaud Emond wel met 0-1 van het Toulouse van Brecht Dejaegere en Sébastien Dewaest, maar dankzij een 1-2-zege in de heenmatch mag het zich toch opmaken voor een verlengd verblijf in de Franse hoogste klasse.