Zat er meer achter de timing van het huwelijk van Boris Johnson?

De Britse premier trouwde zaterdag onverwacht met zijn verloofde. Het doet vragen rijzen over geplande versoepelingen in Groot-Brittannië. Anderen zien het huwelijk als een afleidingsmanoeuvre voor kritiek in het Britse Lagerhuis op zijn coronabeleid.

Valerie Droeven Bron: The Guardian, The Sun, BBC

Het kabinet van de Britse premier bevestigde zondagochtend wat in de Britse pers tegen dan al als bewezen beschouwd werd: de 56-jarige Britse premier Boris Johnson stapte zaterdagmiddag met zijn verloofde, de 33-jarige Carrie Symonds, in Westminster Cathedral in het huwelijksbootje. Johnson en Symonds waren al sinds 2019 verloofd en in april 2020 kregen ze een zoon, Wilfred. The Sun berichtte eerder deze week al dat het stel eerder al safe the date-uitnodigingen had verstuurd voor een feest op 30 juli 2022. Johnson en Symonds hebben beslist om niet meteen op huwelijksreis te vertrekken.

Coronamaatregelen

De timing van deze in het geniep voorbereide huwelijksmis in Westminster Cathedral en huwelijksreceptie in de tuin van Downing Street 10 doet in Groot-Brittannië vragen rijzen, zo schrijft de Britse krant The Guardian. Door de succesvolle vaccinatiegolf zouden de coronamaatregelen in Groot-Brittannië normaal gezien op 21 juni helemaal opgeheven worden. Het vervroegde huwelijk zou er, volgens sommigen, wel eens op kunnen wijzen dat dat feestje niet doorgaat. Britse wetenschappers uitten hun bezorgd al om de toename van de coronagevallen. Die zou nu weer op hetzelfde niveau zitten als begin maart. De toename is wellicht toe te schrijven aan de verspreiding van de Indiase variant in Groot-Brittannië.

Nadhim Zawahi, de Britse minister die verantwoordelijke is voor de vaccinatie, benadrukte meteen in de Britse pers dat het huwelijk niet vervroegd werd omdat ook over een maand geen groots feest mogelijk zou zijn. Zaterdag zouden er, volgens de Britse media niet meer dan dertig mensen uitgenodigd zijn, zowel voor de kerkdienst als voor de receptie achteraf. Pas op 14 juni wil Zawahi verder communiceren over het precieze verloop van de komende versoepelingen.

“Slecht nieuws begraven”

Heel wat Britse politici feliciteerden zondag de premier. Al merkte, bijvoorbeeld, Jon Trickett - parlementslid voor Labour – in The Guardian fijntjes op dat dit huwelijk “een goede manier was om het slechte nieuws van de voorbije week onder te begraven.” Daarmee verwees Trickett naar de getuigenis van Dominic Cummings in het Britse Lagerhuis. Cummings was bij het uitbreken van de crisis de speciale adviseur van Johnson en een van de machtigste mannen in Downing Street. Hij schetste een vernietigend beeld over Johnsons leiderschap en zijn beleid aan het begin van de crisis. Ook Johnsons minister van ­Gezondheid, Matt Hancock, was kop van jut. ‘Johnson is ongeschikt voor de job van premier’, was Cummings’ conclusie woensdag.

Johnson is de tweede Britse premier die trouwt tijdens zijn mandaat. De eerste was Robert Jenkinson in 1822.