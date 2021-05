Parcours Tour de France 2021: minder gebergte, meer tijdritkilometers

De Giro is afgelopen, meteen kan worden uitgekeken naar de Tour de France. De 108e editie van de Ronde van Frankrijk start dit jaar op zaterdag 26 juni in Brest en finisht op zondag 18 juli in Parijs. Het parcours van de Tour 2021 wordt omschreven als “een klassieke en evenwichtige Tour”. Samengevat: minder gebergte en meer tijdritkilometers dan de voorbije jaren, en dus enkel iets voor een complete renner.