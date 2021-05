Brent Van Moer (Lotto-Soudal) heeft de eerste rit van het Critérium Dauphiné gewonnen. In een heuvelachtige etappe in en rond Issoire reed de hardrijder weg uit een vroege ontsnapping met drie renners, het peloton kon de beresterke Van Moer niet meer bijbenen. Voor Van Moer is het zijn eerste zege als profrenner. Hij wordt logischerwijze ook de eerste leider.