Zo’n 200 mensen genieten van het mooie weer op het terras van ’t Vloot aan het Schulensmeer in Linkhout, terwijl er 50 wachtenden in de rij staan. — © Serge Minten

Hasselt / Lummen / Heusden-Zolder

Het terrasjesseizoen is eindelijk uit de startblokken geschoten.“Niet de lente, maar de zomer is begonnen”, zegt weerman Ruben Weytjens. En dat zorgt voor overvolle terrassen in de hele provincie.