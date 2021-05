Dubbele tweede plek voor Lotte Kopecky op slotdag in Internationale Lotto Thüringen Ladies Tour

De slotrit van 97 kilometer met start en aankomst in Gotha eindigde op een oplopende sprint, waarin Kopecky als enige het wiel kon houden van de Nederlandse ritwinnares Lorena Wiebes (Team DSM), ook al de snelste op dag 2. De Zweedse Emilia Fahlin werd derde, Jolien D’hoore vierde.

Het eindklassement ging naar de Nederlandse Lucinda Brand (Trek-Segafredo). De wereldkampioene veldrijden, winnares van twee etappes, heeft in de eindstand negen seconden voorsprong op Kopecky en 18 op de Deense Emma Norsgaard, de laureate van de openingsrit. Valerie Demey is de tweede Belgische in de top-10: tiende op 1:28.

Kopecky, net als D’hoore in opbouw naar de olympische baanproeven in Tokio, had vrijdag nog de vierde etappe gewonnen in Thüringen.