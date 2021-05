Milos Raonic haakt op het laatste moment af voor Roland Garros

De 30-jarige Raonic, in 2016 finalist op Wimbledon, miste ook al de afgelopen drie edities van het grandslamtoernooi in Parijs. In 2014 was hij kwartfinalist op Roland Garros.

Raonic zou het opnemen tegen de Braziliaan Thiago Monteiro (ATP 79). Hij wordt vervangen door de Argentijn Francisco Cerúndolo (ATP 116).