Meteen sensatie op Roland Garros: Angelique Kerber eruit tegen kwalificatiespeelster, Naomi Osaka neemt eerste horde wel

Naomi Osaka (WTA 2) heeft zich zondag niet zonder slag of stoot geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. Het Japanse tweede reekshoofd had moeite met de Roemeense Patricia Maria Tig (WTA 63), maar haalde het uiteindelijk na één uur en 48 minuten tennis in twee sets (6-4 en 7-6 (7/4)).

De 23-jarige Osaka treft in de tweede ronde opnieuw een Roemeense, Ana Bogdan (WTA 102). Zij rekende in haar eerste ronde in twee sets (6-1 en 6-3) af met de Italiaanse lucky loser Elisabetta Cocciaretto (WTA 113).

Osaka, die gecoacht wordt door onze landgenoot Wim Fissette en al twee maal de Australian Open (2019 en 2021) en twee maal de US Open (2018 en 2020) won, geraakte in Parijs nooit verder dan de derde ronde (2016, 2018 en 2019).

Enkele dagen voor de start van het tweede grandslamtoernooi van het jaar maakte de Japanse bekend dat ze na haar partijen de media niet te woord zal staan. “We krijgen vragen die we al veel vaker hebben gehad of vragen die zorgen voor twijfels in ons hoofd. Ik ga mezelf niet onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen”, zo liet de viervoudige grandslamwinnares weten. De boycot van Osaka leverde de Japanse veel kritiek op en ook andere spelers uitten hun twijfel over haar standpunt.

Voor de Duitse Angelique Kerber (WTA 27) zit Roland Garros er al op. De voormalige nummer één van de wereld verloor haar openingsduel in Parijs tegen de Oekraïense kwalificatiespeelster Anhelina Kalanina (WTA 139). Na één uur en 28 minuten stond er 6-2 en 6-4 op het scorebord. De drievoudige grandslamwinnares (Australian Open en US Open in 2016 en Wimbledon in 2018) leidde in beide sets met 5-0, maar ging nog helemaal ten onder. Kalanina, die voor het eerst op de hoofdtabel van Roland Garros staat, treft in de tweede ronde de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 50) en de Chinese kwalificatiespeelster Xi Yu Wang (WTA 145).