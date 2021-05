Thomas Vermaelen speelt voor afreis naar België voor EURO 2020 nog gelijk met Vissel Kobe

Thomas Vermaelen heeft zondag in de Japanse J-League 1-1 gelijkgespeeld met Vissel Kobe tegen Sagan Tosu. Vermaelen stond negentig minuten tussen de lijnen. Het was voorlopig het laatste duel voor de Rode Duivel bij zijn Japanse ploeg. Maandag komen de Duivels in Tubeke immers samen om hun EK-voorbereiding te starten. De Japanse competitie loopt tijdens het EK gewoon door.