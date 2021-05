Lucien Olieslagers, de winnaar van de Gouden Schoen in 1959, is zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. Olieslagers was een clubicoon van Lierse en werd met de Pallieters landskampioen (1960) en bekerwinnaar (1969).

Hij speelde het grootste deel van zijn carrière voor Lierse (1958-1969), maar kwam ook nog uit voor Vorselaar, KV Mechelen, Herentals en Ourodenberg.