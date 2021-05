Champions League voor volgend seizoen ligt al bijna vast: Club Brugge zo goed als zeker in pot 4

Van alle teams die gekwalificeerd zijn voor de Champions League heeft Club Brugge immers het op twee na slechtste coëfficiënt. Die coëfficiënt die de Europese clubresultaten van de laatste vijf seizoen weergeeft, wordt gebruikt om te bepalen wie in welke pot terechtkomt.

Zes ploegen moeten zich nog via de voorrondes kwalificeren voor het kampioenenbal. Dat wil zeggen dat er maar één scenario is waarbij blauw-zwart nog in pot drie zou kunnen belanden: als alle zes nog onbekende ploegen die zich uit de voorrondes kwalificeren een lager coëfficiënt hebben. Dat lijkt redelijk onwaarschijnlijk met teams als AS Monaco, Shakhtar Donetsk, RB Salzburg of Benfica nog in de running. Allemaal hebben ze een hogere coëfficiënt dan Club Brugge. Net zoals Dinamo Zagreb, Olympiakos en Slavia Praag trouwens, die deelnemen aan het makkelijkere kampioenenspoor. Het volstaat dat één enkele van deze tegenstanders het haalt om Club Brugge definitief tot pot vier te veroordelen.

Racing Genk mag zijn borst dan weer natmaken voor een stevige tegenstander in de derde voorronde: Shakhtar Donetsk, Benfica, AS Monaco of de winnaar van het duel in de tweede voorronde tussen Celtic Glasgow en Rapid Wenen, Galatasaray of FC Midtjylland. Bij winst moet Genk nog een play-offronde overleven alvorens ze de groepsfase halen. Daar zouden de Limburgers zeker in pot 4 terechtkomen.

In onderstaande simulatie werd ervan uitgegaan dat de tegenstanders met het hoogste coëfficiënt het zouden halen. In dat geval overleeft Genk de voorrondes niet en worden Shakhtar Donetsk, RB Salzburg, Benfica, Dinamo Zagreb, Slavia Praag en Olympiakos de op dit moment nog onbekende ploegen.

Pot 1:

Chelsea (winnaar Champions League)

Villarreal (winnaar Europa League)

Atlético Madrid (Spaans kampioen)

Manchester City (Engels kampioen)

Bayern München (Duits kampioen)

Internazionale (Italiaans kampioen)

Lille OSC Fra (Frans kampioen)

Sporting CP (Portugees kampioen)

Pot 2:

Real Madrid

FC Barcelona

Juventus

PSG

Manchester United

Liverpool

Sevilla

Dortmund

Pot 3:

Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk (*)

RB Leipzig

RB Salzburg (*)

Benfica (*)

Atalanta

Zenit Sint-Petersburg

Pot 4:

Besiktas

Dinamo Kiev

Dinamo Zagreb (*)

Slavia Praag (*)

Olympiakos (*)

Club Brugge

AC Milan

Wolfsburg