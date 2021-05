PZ Carma zet camera’s in op drones

Politiezone CARMA zet op haar grondgebied al enige tijd mobiele camera’s in verbonden aan drones in. Het COC heeft aan de politiezone CARMA gevraagd om een nieuw impact- en risicoanalyse voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te maken.

In tussentijd mochten de drones blijven ingezet worden zoals dit al in het verleden gebeurde. De toestemming werd op 17 december 2020 geagendeerd op de gemeenteraad. Eind vorig jaar ontving de politiezone CARMA een visitatie van het controleorgaan op de politionele informatie (COC). Inmiddels werd een nieuwe analyse opgemaakt in samenspraak met het COC. RDr