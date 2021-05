Fietspaden en riolering langs N747

De aanleg van fietspaden langs de Weg naar Kleine Brogel in Kaulille kan waarschijnlijk nog eind dit jaar starten. Het dossier sleept al 15 jaar aan maar is nu klaar om uitgevoerd te worden.

In 2005 besliste de gemeenteraad om fietspaden aan te leggen langs de N747, Steenweg op Kleine Brogel, tussen het kruispunt met de Zavelstraat en de grens met Peer. In 2008 werd beslist alles in een groter perspectief te zien en samen te werken met Peer, Hechtel-Eksel en Overpelt. Peer treedt op als opdrachtgevend bestuur. Onlangs werd het definitieve lastenboek afgeleverd en goedgekeurd. De totale werken worden geraamd op 6.587.114 euro. De kosten voor Bocholt worden geraamd op 757.963 euro. Die kosten worden volledig gedragen door het MOW. RDr